Хабиров представил тизер нового исторического мультфильма

Кадр из тизера мультфильма «Северные Амуры»

Радий Хабиров представил на своей личной странице в социальных сетях тизер исторического мультфильма «Северные Амуры».

Производством мультипликационного фильма совместно властями Башкирии занимается уфимская студия «Муха». Сюжет картины повествует о героях по имени Габит, Юмагуж, Кылысбая, Исхан и Усман.

– Мы познакомимся с ними, с райским уголком Земли, где они живут, вместе с ними уйдём воевать со шведами. А потом их дети, внуки, правнуки, праправнуки потреплют французов, разобьют Гитлера. Жизнь героев мультфильма, их судьба крайне интересны, как и интересна жизнь всей нашей республики, – рассказал глава Башкирии

Как рассказал Хабиров, выход мультфильма «Северные Амуры» запланирован на октябрь 2022 года.