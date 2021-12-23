В Башкирии чиновники подарили конфеты детям с диабетом

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В башкирском городе Стерлитамаке местная администрация в честь Нового года подарила детям с сахарным диабетом конфеты. Таким подарком возмутилась местная жительница. Сегодня, 23 декабря, она оставила жалобу на странице в соцсети главы республики Радия Хабирова.

– В республике не так много детей с сахарным диабетом, неужели нельзя «проникнуться» нашим заболеванием и раз в год подойти ответственно к вопросу покупки подарка! Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? В некоторых районах республики подходят осознанно, где- то дарят очень даже хорошие подарки, никак не связанные с конфетами. Не стыдно? – написала Алина М.

Практически сразу на жалобу горожанки откликнулась администрация Стерлитамака. Представитель мэрии заявил, что особенности детей с диабетом были учтены при формировании новогодних подарков – в них попали сладости, изготовленные на основе фруктозы. «Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам, прошла качественный контроль, сроки годности проконтролировали», передала начальник отдела по работе с обращениями Лариса Каримова.