До -30°! На Башкирию надвигаются морозы

Днем в республике немного потеплеет: -16,-21°. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в ближайшие сутки резко понизится температура воздуха. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Если к вечеру 23 декабря столбики термометров по республике показывали -15°, то уже этой ночью при прояснениях они могут упасть до -30°. После захода солнца средняя температура в регионе составит -20,-25°. Днем 24 декабря чуть потеплеет: -16,-21°.

По Башкирии также пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западным, умеренным.

Суббота 25 декабря прогнозируется такой же морозной. Днем к холоду добавится еще сильный ветер с низовыми метелями.