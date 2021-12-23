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Общество23 декабря 2021 12:18

До -30°! На Башкирию надвигаются морозы

Ночь обещает быть очень холодной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Днем в республике немного потеплеет: -16,-21°.

Днем в республике немного потеплеет: -16,-21°.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в ближайшие сутки резко понизится температура воздуха. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Если к вечеру 23 декабря столбики термометров по республике показывали -15°, то уже этой ночью при прояснениях они могут упасть до -30°. После захода солнца средняя температура в регионе составит -20,-25°. Днем 24 декабря чуть потеплеет: -16,-21°.

По Башкирии также пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западным, умеренным.

Суббота 25 декабря прогнозируется такой же морозной. Днем к холоду добавится еще сильный ветер с низовыми метелями.