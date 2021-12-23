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Общество23 декабря 2021 6:08

Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о доступе к данным абонентов-юрлиц

По задумке Госсобрания-Курултая, норма поможет защитить граждан от произвола коллекторов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Законопроект башкирского парламента планируют рассмотреть в апреле 2022 года

Законопроект башкирского парламента планируют рассмотреть в апреле 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума России рассмотрит предложенный парламентом Башкирии законопроект, который урегулирует порядок предоставления данных абонентов-юридических лиц. Эта норма позволит защитить граждан от произвола коллекторов, отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– В адрес ФССП регулярно поступают жалобы на действия коллекторских организаций. Порой коллекторы выходят за рамки правового поля и буквально терроризируют должников звонками и прямыми угрозами, – передал парламентарий.

Для того чтобы доказать правонарушение и принадлежность номера коллекторскому агентству приставами необходимо иметь доступ к соответствующей информации. Сейчас в исключительных случаях установлен порядок доступа к данным абонентов-физлиц. То же самое предлагается сделать и в отношении юрлиц.

Рассмотрение законопроекта башкирского парламента назначено на апрель 2022 года. На данный момент инициативу изучают профильные комитеты, комиссии и фракции Госдумы.