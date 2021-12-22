Экс-бухгалтеру «Башавтотранса» вынесли приговор за хищение более 2 млн рублей

Подсудимая признала вину, раскаялась и вернула часть похищенных средств

Кировский районный суд Уфы вынес приговор ведущему экс-бухгалтеру госперевозчика «Башавтотранса» за хищение 2,1 млн рублей. Она проходила фигуранткой по уголовному делу о крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Как рассказали в пресс-службе суда, 46-летняя уфимка в период с 29 марта 2006 по 15 сентября 2020 года вносила в бухгалтерскую программу ложные сведения: повторные расчеты уволенным и завышенные зарплаты действующим сотрудникам «Башавтотранса». После этих манипуляций она переводила деньги предприятия на свои счета – таким образом женщина «заработала» более 2,1 млн рублей.

Во время заседания подсудимая признала вину в преступлении и раскаялась. Кроме того, она частично возместила материальный ущерб госперевозчику. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.