Синоптики предрекают Башкирии 30-градусный мороз

В ближайшие три дня температура воздухе не поднимется выше -11 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии к концу текущей недели может похолодать до -30 градусов. Об этом сегодня, 22 декабря, предупредили синоптики Башгидромета.

В четверг, 23 декабря, в республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер будет менять направление с юго-восточного на юго-западное. Ночью столбики термометров покажут -14,-19° (при прояснениях -21,-26°). Днем температура немного поднимется: -11,-16°, по северу до -21°.

В пятницу, 24 декабря, характер погоды существенно не изменится, но будет еще холоднее: ночью -20,-25° (при прояснениях до -30°), днем -16,-21°. В субботу, 25 декабря, к морозному температурному режиму добавятся низовые метели – они возникнут днем на западе республики. Ночью в отдельных районах также поднимется сильный ветер.