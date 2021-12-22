Названы города и районы Башкирии, больше других пораженные ВИЧ-инфекцией

16 городов и районов входят в число наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией территорий республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главврач башкирского Центра по борьбе со СПИДом Рафаэль Яппаров назвал 16 городов и районов республики, больше других пораженные ВИЧ-инфекцией. На этих территориях зарегистрировано более 0,5% зараженных от общей численности населения.

– К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией территориям республики относятся города Кумертау, Салават, Стерлитамак, Уфа, Нефтекамск, а также Мелеузовский, Благовещенский, Ишимбайский, Белорецкий, Иглинский, Куюргазинский, Калтасинский, Бирский, Абзелиловский районы, – передал Яппаров на заседании межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 22 декабря.

За все время в Башкирии было зарегистрировано 37,8 тыс. ВИЧ-положительных граждан. За 11 месяцев текущего года на вирус обследовались почти 937 тыс. человек, положительный результат выявили у 1 910 тестируемых – это на 90 больше, чем за тот же период прошлого года.

ВИЧ-инфекция в 2021 году преимущественно диагностировалась среди жителей в возрасте 31–50 лет (66,0% новых случаев). Среди больных преобладают мужчины – 58,2%. Большинство носителей вируса иммунодефицита – 87,1% – заразились при половых контактах, доля инфицированных при употреблении наркотиков составила 12%, еще 0,9% граждан республики ВИЧ передался от матери.