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Происшествия22 декабря 2021 10:11

В Уфе из-за пожара эвакуировали жильцов 20-этажного дома

В одной из квартир высотки загорелась комната
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В жилом 20-этажном доме по улице Бикбая, 44 в Уфе загорелась квартира. Спасатели эвакуировали из высотки 15 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщило республиканское МЧС.

Пожар на седьмом этаже дома случился сегодня днем, 22 декабря. Возгорание произошло в комнате одной из квартир.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренного ведомства эвакуировали из зоны действия пожара 15 человек. В результате инцидента пострадал 63-летний мужчина – он отравился дымом и при осмотре медиками находился в сознании.