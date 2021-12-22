В Уфе частично перестала гореть одна из пиксельных елок

фото: instagram.com

Пиксельная елка перед дворцом культуры «Моторостроитель» в уфимской Черниковке частично перестала гореть. Сбой произошел на одной из вертикалей светодиодной конструкции вечером 21 декабря. Неполадку на видео заснял местный житель. Он опубликовал запись на своей странице в соцсети. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в мэрию.

– Елка на площади перед ДК Моторостроитель не сломалась, не горела только одна вертикаль. Возможно, произошел сбой в программном обеспечении. Уже приглашены специалисты для выяснения причины. Они посмотрят и устранят неполадки, – передали в администрации города.

В прошлый зимний сезон эта пиксельная елка стояла на Советской площади. После реконструкции этой территории искусственное дерево было решено перенести Черниковку. Дело в том, что вес новогодней конструкции составляет 8 тонн, и она может повредить элементы нового фонтана, который был построен на Советской площади. Напомним, еще одна пиксельная елка в Уфе установлена на площади Салавата Юлаева, рядом с конгресс-холлом «Торатау».