Чиновников из Минстроя Башкирии уволят за провал по строительству соцобъектов

В Башкирии за срыв сроков по сдаче школ и поликлиник уволят нескольких чиновников республиканских Минстроя и Управления капитального строительства. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– У нас срываются сроки по строительству социальных объектов в Уфе, Стерлитамаке, Месягутово и Баймаке. То есть, жители этих городов не получат вовремя обещанные им школы и поликлиники, – написал Назаров в соцсетях. – В данном случае схалтурили ответственные из Минстроя и управления капительного строительства. Они будут уволены. Поблажек в подобных вопросах не будет ни для кого.

Премьер добавил, что без таких радикальных мер Башкирии «никогда не достигнет» поставленных целей.