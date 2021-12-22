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Общество22 декабря 2021 5:24

Чиновников из Минстроя и УКС Башкирии уволят за срыв сроков по сдаче школ и поликлиник

Возведение соцобъектов затянулось в трех городах и одном райцентре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Чиновников из Минстроя Башкирии уволят за провал по строительству соцобъектов

Чиновников из Минстроя Башкирии уволят за провал по строительству соцобъектов

В Башкирии за срыв сроков по сдаче школ и поликлиник уволят нескольких чиновников республиканских Минстроя и Управления капитального строительства. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– У нас срываются сроки по строительству социальных объектов в Уфе, Стерлитамаке, Месягутово и Баймаке. То есть, жители этих городов не получат вовремя обещанные им школы и поликлиники, – написал Назаров в соцсетях. – В данном случае схалтурили ответственные из Минстроя и управления капительного строительства. Они будут уволены. Поблажек в подобных вопросах не будет ни для кого.

Премьер добавил, что без таких радикальных мер Башкирии «никогда не достигнет» поставленных целей.