В Уфе с 1 января подорожает проезд в автобусах «Башавтотранса»

Фото: Рустем Ахунов

С 1 января 2022 года в Уфе подорожает проезд на автобусах государственного перевозчика «Башавтотранс». Как стало известно «КП-Уфа», повышение тарифа планируется для пассажиров, предпочитающих пользоваться Единой транспортной картой «Алга».

С первых дней нового, 2022 года, тариф на одну поездку по карте «Алга» поднимется до 24 рублей. При этом стоимость проезда при оплате по банковской карте или наличными не поменяется.

На сегодняшний день проезд в Уфе на автобусах «Башавтотранса» по карте «Алга» стоит 23 рубля, по банковской карте или наличными – 29 рублей.