Минздрав Башкирии назвал число жителей, которых нужно вакцинировать для победы над COVID-19

Башкирия полностью вакцинировала от коронавируса более 1,96 млн человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал число жителей республики, которых необходимо вакцинировать для победы над коронавирусом. Региону нужно привить еще как минимум 350 тыс. человек. Об этом чиновник сообщил на профильном брифинге сегодня, 21 декабря.

– Вакцина есть. Осталось не так много наших действий. Необходимо вакцинировать еще как минимум 350 тысяч граждан, чтобы достичь коллективного иммунитета и победы над COVID-19, – пояснил руководитель ведомства.

За все время в Башкирии поступило более 2,7 млн доз вакцины. Первым компонентом привились 2,14 млн человек, вторым – 1,96. План по вакцинации – 2,48 млн жителей.