Число умерших от COVID-19 в Башкирии приближается к 4,2 тыс.

COVID-19 в Башкирии на 21 декабря: 484 человек заразились, 489 выздоровели, 21 скончался

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 4 193 человека. За сутки инфекция унесла жизни еще 21 пациента. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Совокупное число зарегистрированных случаев COVID-19 в республике превысило 118,2 тыс. В течение последних 24 часов инфекцию диагностировали у 484 жителей.

Переболели коронавирусом в Башкирии почти 107,3 тыс. человек. За день выписались 489 выздоровевших.

Сейчас носителями COVID-19 числятся 6 778 жителей региона. 262 пациента находятся в ковид-госпиталях: 94 в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первым компонентом вакцины привились 2,14 млн человек, вторым – 1,96 млн.