Мэр Уфы поручил усилить патрулирование ТЦ из-за снизившихся темпов вакцинации от COVID-19

Уфа пока не выполнила план по вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Уфы Сергей Греков поручил усилить работу патрульных бригад в торговых центрах, доступ в которые разрешен только для привитых от COVID-19. Такое распоряжение градоначальник дал из-за снизившихся темпов вакцинации.

По состоянию на 21 декабря уровень иммунизации в башкирской столице составляет 90,7% от плана. Согласно целевому показателю, в городе должно привиться как минимум 80% населения.

– Мы значительно сбавили темпы. За последние выходные у нас 0,3% прибавки [привившихся] – это среднереспубликанский процент. Обычно мы шли намного быстрее. Необходимо усилить работу наших патрульных бригад – особенно в торговых центрах – для того чтобы процент вакцинации был выше. Наша цель – 100%. Мы должны максимально к ней приблизиться до Нового года, – отметил Греков.

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Уфе получили более 650 тыс. человек, а по плану должно быть не менее 723,6 тыс.