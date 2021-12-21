Три частных перевозчика все еще используют в Уфе старые автобусы ПАЗ

До конца текущего года ПАЗы полностью исчезнут с улиц Уфы

Три частных перевозчика в Уфе все еще используют на своих линиях старые автобусы ПАЗ-3205. 57 этих машин остались у ИП Искалина, ИП Батырова и ООО «ПАН АВТО». Об этом на заседании в правительстве 20 декабря сообщил министр транспорта Башкирии Александр Булушев.

– ИП Батыров заменил более 50 автобусов, ООО «ПАН-АВТО» 14 автобусов, ИП Искалин – 4 автобуса, – отметил чиновник, подчеркнув, что работа по замене старого состава будет завершена до конца 2021 года.

Автобусы ПАЗ-3205, которые находятся в исправном состоянии, выйдут на межмуниципальные маршруты. По словам главы Минтранса, данные машины востребованы на дорогах с переходным и гравийным покрытием.