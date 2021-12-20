В Башкирии порядок в новогоднюю ночь обеспечат 2,5 тыс. полицейских

Полиции будут помогать более 500 охранников и 600 представителей общественных организаций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии общественный порядок в новогоднюю ночь – с 31 декабря по 1 января – будут обеспечивать около 2,5 тыс. сотрудников полиции. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 декабря сообщил замминистра внутренних дел республики Артур Сайфуллин.

– Планируется задействовать порядка 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, более 500 сотрудников частных охранных предприятий, 600 представителей общественных организаций правоохранительной направленности. Увеличится число нарядов ДПС на местах проведения праздничных мероприятий – дополнительно будет задействовано 370 инспекторов в составе 185 автопатрулей, – передал Сайфуллин.

Он добавил, что на Рождество планируется задействовать около 1,4 тыс. сотрудников ОВД, более 660 охранников и 400 представителей общественности. В случае осложнения ситуации МВД предусмотрела резерв в количестве 500 сотрудников полиции.