Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 декабря 2021 11:18

COVID-19 за сутки стал причиной смерти для еще 26 жителей Башкирии

С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 172 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего на территории республики зарегистрировано более 117,7 тыс. случаев коронавируса

Всего на территории республики зарегистрировано более 117,7 тыс. случаев коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 26 пациентов. С начала пандемии инфекция стала причиной смерти для 4 172 жителей республики. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Прямо сейчас носителями COVID-19 в Башкирии являются 6 804 человека, 269 из них лежат в профильных госпиталях: 91 пациент находится в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Оставшиеся 6 535 инфицированных лечатся дома.

Всего на территории республики зарегистрировано более 117,7 тыс. случаев коронавируса (+490 заболевших за сутки), переболели при этом свыше 106,8 тыс. человек (+487 выздоровевших за сутки).