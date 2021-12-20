COVID-19 за сутки стал причиной смерти для еще 26 жителей Башкирии

Всего на территории республики зарегистрировано более 117,7 тыс. случаев коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще 26 пациентов. С начала пандемии инфекция стала причиной смерти для 4 172 жителей республики. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Прямо сейчас носителями COVID-19 в Башкирии являются 6 804 человека, 269 из них лежат в профильных госпиталях: 91 пациент находится в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Оставшиеся 6 535 инфицированных лечатся дома.

Всего на территории республики зарегистрировано более 117,7 тыс. случаев коронавируса (+490 заболевших за сутки), переболели при этом свыше 106,8 тыс. человек (+487 выздоровевших за сутки).