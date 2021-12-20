В Башкирии проверят сирены гражданской обороны

Техническая работа будет сопровождаться воем сирен и громкоговорителей длительностью до 5 секунд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии в ближайшие дни – с 21 по 24 декабря – будет проводиться плановая проверка системы оповещения гражданской обороны. Техническая работа будет сопровождаться воем сирен и громкоговорителей длительностью до 5 секунд. Также по всей республике в ночное время запланирован перехват каналов теле- и радиовещания. Об этом предупредил местный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

21 декабря с 9:30 по 16:00 проверка будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфа, 22 декабря с 10:30 по 16:00 - в Калининском и Орджоникидзевском районах, а 23 декабря - в Ленинском, Кировском и Советском районах, а также в остальных муниципалитетах Башкирии.

В Госкомитете по ЧС напомнили, что в случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.