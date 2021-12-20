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Происшествия20 декабря 2021 5:45

Житель Башкирии избил женщину и запер ее в спальне, подперев дверь диваном

Мужчину судили за незаконное и насильное лишение свободы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину, лишившего знакомую свободы, не стали отправлять в тюрьму

Мужчину, лишившего знакомую свободы, не стали отправлять в тюрьму

В башкирском городе Октябрьском по обвинению в незаконном лишении свободы человека с применением насилия вынесли приговор местному жителю. Об этом сообщил местный суд.

Случай произошел в марте текущего года. Глубокой ночью пьяный подсудимый повздорил в квартире со знакомой. Во время конфликта он забрал у женщины мобильный телефон, а затем избил ее, завел в спальню и запер там. Выйдя из комнаты, он забаррикадировал дверь, приставив к ней диван.

На суде обвиняемый признал вину. Его приговорили к одному году условного срока. Потерпевшей в качестве компенсации морального вреда он должен будет выплатить 50 тыс. рублей.