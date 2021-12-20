Мэрия Уфы не может найти деньги на надземный пешеходный переход напротив ТЦ «Планета»

фото: ТРЦ "Планета"

Мэрия Уфы пока не может найти источники финансирования для строительства надземного пешеходного перехода напротив торгового центра «Планета» (остановка «Тужиловка»). Об этом 18 декабря сообщила сотрудница отдела социальных коммуникаций городской администрации.

– По [пешеходному переходу] разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы, проект готов к реализации. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений прорабатывает вопрос по определению источников финансирования для строительно-монтажных работ. На 18 декабря источники финансирования еще не определены, – рассказала чиновница.

Надземный пешеходный переход рядом с «Планетой» власти города обещают построить почти десять лет. Еще в середине 2012 года Ирек Ялалов, бывший на тот момент мэром Уфы, говорил, что сооружение поможет решить «проблему затруднения движения транспорта».