В Башкирии легковушка въехала в табун лошадей, пострадали три человека

фото: ГИБДД РБ

Вечером 19 декабря в башкирском городе Сибая легковушка въехала в табун лошадей. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Происшествие случилось на 57 километре автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай. По предварительной версии, 26-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» совершил наезд на табун лошадей, после чего машина съехала с дороги в кювет.

фото: ГИБДД РБ

В аварии травмы получили три человека: сам водитель и его пассажиры 24 и 16 лет. Также погибли двое животных.