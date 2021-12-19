Из-за потопа в серверной в региональной Госавтоинспекции на день отменили прием граждан

Уже завтра все инспекторы ГИБДД снова приступят к работе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии специалисты продолжают устанавливать сбой в системе МВД России. Накануне в серверных помещениях произошла коммунальная авария – из-за потопа водой оказались залиты серверы, на которых хранилась вся информация, касающаяся работы региональной Госавтоинспекции. В итоге воскресенье 19 декабря был объявлен выходным днем, поскольку регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД не могли получить доступ к базам данных.

Однако уже завтра все подразделения МРЭО продолжат работу в обычном режиме: водители смогут обратиться за получением государственных услуг так и в порядке живой очереди, так и через интернет.