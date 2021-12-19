Не вернулся из музыкальной школы: в Башкирии разыскивают пропавшего ребенка

Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"

В селе Иглино разыскивают 12-летнего Кирилла Саишева, который сегодня утром отправился на занятия в музыкальную школу, но обратно так и не вернулся, хотя и не предупреждал родителей, что по дороге задержится у друзей. Обеспокоенные родственники немедленно обратились за помощью к поисковикам-волонтерам, а также написали заявление о пропаже ребенка в полицию. Волонтеры уже объявили сбор, чтобы прочесать все окрестности Иглино.

Был одет: серо-белая куртка, темно-синяя шапка с помпоном, камуфляжные штаны, при себе имел курай в чехле.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(927)969-89-19.