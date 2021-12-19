Волонтеры рассказали о судьбе 21-летнего парня, пропавшего год назад при странных обстоятельствах

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Радостные новости пришли от волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 21-летнего Азата Аминева из деревни Искино спустя год все-таки удалось найти живым. Напомним, парень пропал еще 15 октября прошлого года, когда вышел по делам из дома и не вернулся обратно, а также перестал отвечать на телефонные звонки. Целый год родственники Азата Аминева сходили с ума от беспокойства, а самого пропавшего искали волонтеры и полицейские.

Вот только, где все это время находился парень и почему он не выходил на связь с близкими, поисковики уточнять не стали. Ранее родные предполагали, что Азат Аминев мог вообще уехать из Башкирии.