В Башкирии 106 человек скончались из-за употребления наркотиков

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии за 10 месяцев 2021 года из-за отравления наркотиками скончались 106 человек. Об этом сообщил в своем отчете региональный Роспотребнадзор. Показатель смертности составил 2,6 случая на 100 тысяч населения. В прошлом году за аналогичный период из-за передозировки скончались 92 жителя республики.

Большинство летальных случаев из-за отравления наркотиками зарегистрировано в Уфе – здесь умерли 69 человек. Еще по 5 человек умерли в Салавате и Стерлитамаке, по 3 – в Ишимбае и Нефтекамске, по 2 – в Белорецке и Кумертау. Еще по одному летальному случаю зарегистрировано в Благовещенске, Дюртюлях, Октябрьском, Туймазах, Янауле. Среди районов по числу смертельных отравлений наркотиками в лидерах оказался Уфимский, а также Туймазинский, Иглинский, Архангельский, Благовещенский и Кугарчинский районы.