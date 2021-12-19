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Общество19 декабря 2021 5:36

Уфимские автомобилисты выстроились в огромную новогоднюю елку и зажгли ее

Более 100 автолюбителей приняли участие в грандиозном флешмобе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: администрация Октябрьского района

Фото: администрация Октябрьского района

Вчера вечером в Октябрьском районе уфимские автомобилисты устроили предновогодний флешмоб. Более 100 автолюбителей собрались на площадке возле ТЦ «Максидом», после чего выстроились в ряды, так чтобы получилась новогодняя елка, и одновременно зажгли фары и автосигнализацию. Некоторые дополнительно украсили свои машины гирляндами и сами нарядились в костюмы новогодних персонажей. Поучаствовать в флешмобе также приехали и автомобилисты из Татарстана, Челябинска и Оренбургской области. Заметили на празднике даже Деда Мороза и Снегурочку, которые активно подбадривали и поздравляли присутствующих.

- Мы сначала сделали разметку, затем в течение двух часов построили огромную елку. Наша цель – придать Уфе новогоднее настроение, - поделился председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Леонид Ильин.