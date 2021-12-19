Между Башкирией и Казахстаном откроется прямое авиасообщение

На встрече было подписано несколько важных сообщений. Фото: pravitelstvorb.ru

Вчера в Башкирию с официальным визитом прибыла делегация из Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. В ходе встречи представители республик заключили несколько важных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве предприятий, а также обсудили другие важные моменты. Так планируется открыть прямое авиасообщение между Башкирией и Казахстаном.

- Мы уже определились с количеством авиарейсов между Уфой и Нурсултаном. Как только ситуация с пандемией нормализуется, между двумя столицами откроется авиасообщение. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут» два раза в неделю, - передает ИА «Башинформ» заявление главы региона Радия Хабирова.