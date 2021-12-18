Две девушки скончались в больнице после ДТП в Башкирии с «двенадцатой» и «Калиной»

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Октябрьский сегодня, 18 декабря, произошло ДТП со смертельным исходом – погибли две девушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в пятом часу дня. На улице Космонавтов столкнулись вазовская «двенадцатая» и встречная «Лада Калина». После удара первая легковушка вылетела в кювет.

В «двенашке» сидели две девушки (их возраст Госавтоинспекция не уточняет). Они получили серьезные повреждения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались в больнице. Водитель «Калины» выжил, но травмировался.