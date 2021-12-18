Власти башкирского города отказывались признавать непригодным жилье 93-летней вдовы участника ВОВ

После вмешательства прокуратуры бабушке дали 1,8 млн рублей на покупку квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти башкирского города Ишимбая отказывались признавать непригодным для жилья дом 93-летней вдовы участницы Великой Отечественной войны и труженицы тыла. Восстанавливать права пожилой женщины пришлось межрайонной прокуратуре.

– Жительница проживала в доме, не соответствующем техническим и санитарным требованиям. Несмотря на это, администрация района приняла решение о пригодности дома для проживания, – передала пресс-служба надзорного ведомства. – Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать заключение жилищной комиссии незаконным.

Суд удовлетворил требования, после чего чиновники снова обследовали дом пенсионерки и на этот раз признали его непригодным. Пожилую женщину поставили на учет в качестве нуждающейся в улучшении, а затем ей предоставили сертификат в 1,8 млн рублей. На эти деньги труженица тыла купила себе благоустроенную квартиру.