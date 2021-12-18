В Башкирии простились с молодой матерью троих детей, которая умерла в Подмосковье

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В башкирском городе Сибае родные и близкие простились с 28-летней Розой Ш., которая умерла на съемной квартире в Московской области. Молодую мать троих детей похоронили 16 декабря. Об этом сообщила ее подруга Инна. Женщина поблагодарила всех, кто помог перевезти тело покойной на родину.

– Выражаем огромную благодарность всем не равнодушным, кто разделил наше горе и помог в сборе средств на транспортировку, – написана в своих соцсетях Инна. – Благодаря вам и вашим добрым сердцам сумма в размере 95 тысяч на транспортировку собрана.

Напомним, Роза уехала в Москву на заработки этой осенью. Ее обнаружили мертвой 11 декабря. Накануне она делилась планами о приезде домой к своим детям – дочерям двух и семи лет и 5-летнему сыну. Предположительная причина смерти девушки – продолжительное заболевание.