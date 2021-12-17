В Башкирии при столкновении грузовика HOWO и «Лады Калина» погиб мужчина

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 17 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП – при столкновении грузовика и легковушки погиб человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 17:00 на 264-м километре трассы Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк. Там врезались встречные большегруз HOWO и «Лада Калина». В последней машине помимо 48-летнего водителя из Белорецка находился еще один мужчина. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

фото: ГИБДД РБ

Личность погибшего пока не установлена. По данным дорожной полиции, «на вид» ему 30 лет.