Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии на выходные

Местами по Башкирии с 18 на 19 декабря ожидается сильный снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные дни, 18 и 19 декабря, в Башкирии ухудшится погода. Об этом сегодня, 17 декабря, предупредили синоптики Башгидромета.

– В циркуляции циклона, который сформируется над Средней Волгой, в конце суток 18 декабря и 19 декабря погодные условия в республике начнут ухудшаться. Ожидается снег, местами до сильного, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, – передали специалисты.

Температурный фон при этом останется прежним – в республике сохранится относительно теплая погода: ночью столбики термометров будут колебаться между отметками в -4,-9°, днем -1,-6°.