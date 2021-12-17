Дома на уфимской улице Октябрьской революции продадут частным инвесторам

Фото: Рустем АХУНОВ

Дома на улице Октябрьской революции в Уфе продадут частным инвесторам. Об этом сегодня рассказал глава уфимской администрации Сергей Греков.

– У нас создано автономная некоммерческая организация, которая будет заниматься этой улицей. На сегодняшний день у нас в планах создание большой пешеходной улицы, на которой будут однополосное движение транспорта. В настоящее время мы занимаемся расселением домов, город расселил уже порядка 15 домов. Думаю, через два месяца будут готовы документы, чтобы выставить их на конкурс, – сообщил мэр.

По словам Грекова, уже сформирован пул инвесторов, которые будут приобретать дома на Октябрьской Революции. Город будет реализовывать их по рыночной цене, чтобы на вырученные деньги реставрировать муниципальные здания, которые чиновники продавать не намерены.

– Порядка 1,8 миллиарда будет вложено на реконструкцию улицу Октбярьской революции. Сейчас мы ищем финансирование дорожной части объекта. К 2024 году планируется закончить основные инфраструктурные работы. С весны начнем реализацию объектов культурного наследия, они будут находить своих инвесторов, и к этому времени основная часть улицы будет реконструирована, – отметил Сергей Греков.

Также сити-менеджер отметил, что в настоящее время для пресечения случаев мародерства на некоторых домах на Октябрьской революции, представляющих культурную ценность, размещены камеры. Защитой зданий занимается Городской центр общественной безопасности.