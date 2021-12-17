Более 116 тыс. случаев COVID-19 зарегистрировано в Башкирии

22 жителя Башкирии скончались от коронавируса за последние сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 116 309 случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали 496 жителям. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 в республике приближается к 4,1 тыс. и сейчас составляет 4 095. В течение прошедших 24 часов от инфекции скончались еще 22 пациента.

Переболели коронавирусом 105 360 человек, 405 из них выписались по выздоровлению за день.

Первым компонентом вакцины привились 2,12 млн жителей, вторым – 1,94 млн.