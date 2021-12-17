В Уфе водитель автобуса «Башавтотранса» совершил наезд на 9-летнего ребенка

фото: ГИБДД РБ

Сегодня днем, 17 декабря, водитель госперевозчика «Башавтотранс», следуя за рулем автобуса «Нефаз» по маршруту №51, совершил наезд на 9-летнего ребенка. ДТП случилось на улице Свободы. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

По данным дорожной полиции, автобус сбил мальчика, когда тот пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Школьник получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу

В момент происшествия в салоне пассажирской машины находились десять человек – никто из них не пострадал.