Мэр Уфы заявил о необходимости реализации в столице платных парковок

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Глава уфимской администрации Сергей Греков рассказал о необходимости реализации в башкирской столице платных парковочных зон. Об этом мэр заявил на сегодняшней встрече с журналистами.

– Мы понимаем, что никуда мы от этого не денемся. На улице Советская мы сделали замечательный ремонт. Были поставлены знаки и сделаны специальные разметки, чтобы машины не парковали на проезжей части. Но однажды, посетив этот район, я увидел, что тротуары заставлены автомобилями. Ну куда это годится? Поэтому есть необходимость сделать платные парковки, – считает мэр.

По словам Грекова, платные парковки – это удобство для местных жителей, и гарантия того, что горожанин будет обеспечен парковочным местом.

– Тариф будет регулироваться так, что 20% парковок будут всегда свободными для того, чтобы житель мог приехать на короткий промежуток времени и в срочном порядке решить свои вопросы. Автолюбителю в таком случае будет легко припарковаться и легко уехать. Конечно, платные парковки невозможны без альтернативных парковок. Сейчас мы ищем для них место, – заявил Греков.

Сити-менеджер также отметил, что в каждом регионе страны своя правовая база, поэтому некоторых крупных городах с первого раза не получилось реализовать платные парковки. Были получены запреты от прокуратуры и других ведомств, и эти проекты пришлось закрыть.

– У нас такой возможности нет. Поэтому в транспортную стратегию нашего города будут включаться в том числе и платные парковочные зоны, с Московским департаментом транспорта мы этот вопрос отрабатываем, – отметил Сергей Греков.