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Общество17 декабря 2021 5:34

Хабиров встретился в Москве с главой Минпромторга России

Они обсудили развитие предприятий республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

16 декабря в Москве глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Они обсудили развитие предприятий республики и меры поддержки инвестиционных проектов.

Глава федерального ведомства похвалил республики за «продуктивный подход в реализации промышленной политики». За январь-сентябрь 2021 года индекс промпроизводства в регионе составил 104,6% к прошлому году.

Хабиров и Мантуров также обсудили возможности поддержки проекта по строительству установки по переработке остаточных газов с объемом инвестиций в 4,8 млрд рублей. Сейчас этот проект находится на рассмотрении в Российском фонде технологического развития. Кроме того, глава республики озвучил планы по созданию авиационного и станкостроительного кластеров и межрегиональной промышленной кооперации.