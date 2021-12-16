Какие продукты подорожали в Башкирии с начала декабря

Больше других продуктов подорожали огурцы, а подешевели шоколадные конфеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Башстата назвали продукты, подорожавшие в Башкирии за одну неделю. Статистики сравнили ценники за 6 и 13 декабря.

Больше всего в цене выросло огурцы – сейчас за килограмм в магазинах просят порядка 133 рублей. За семь дней они подорожали на 10,7% или на 13 рублей. Также увеличилась стоимости сосисок и сарделек (378,5 рубля за 1 кг: +4,3% или +15 руб), сметаны (почти 236 руб. за 1 кг: +4,3% или +9,5 руб.), свежей капусты (почти 43 руб. за 1 кг: +4,2% или +1,5 руб.) и куриных яиц (почти 82 руб. за 10 шт.: +3,3% или +2,5 руб.).

Из подешевевшего продовольствия аналитики отмечают мягкие шоколадные конфеты (316 руб. за 1 кг: -3,4% или -11 руб.), черный чай (910 руб. за 1 кг: - 2,7% или -26 руб.) и мясные консервы для детского питания (869,5 руб. за 1 кг: -2,1% или -18 руб.).