Подъем заболеваемости коронавируса может вызвать миграция и сезонные ОРВИ и грипп

Новая волна коронавируса в Башкирии прогнозируется в январе 2022 года. Об этом на заседании местного парламента 16 декабря сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Угроза новой волны реальна. Мы готовимся, что это будет январь. Из-за праздников у многих людей разобщатся социальные контакты, но благодаря миграции будет подъем [заболеваемости]. Подъем будет еще и на фоне сезонного подъема гриппа и ОРВИ. Это вызывает большую озабоченность среди специалистов министерства и правительства Башкирии, – передал глава ведомства.

На том же заседании Забелин рассказал о том, что в ближайшее время в регион поступит вакцина от COVID-19 для подростков, а также спрогнозировал коллективный иммунитет.