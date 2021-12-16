Четыре человека из Башкирии погибли в ДТП на трассе в Татарстане

фото: прокуратура РТ

На трассе М7 в Актанышском районе Татарстана погибли четыре человека из Башкирии. Все они находились в легковой Chevrolet Lacetti, которая влетела под грузовой прицеп Volvo. ДТП случилось днем 15 декабря, сообщила местная прокуратура.

Как уточняет «АиФ-Казань», в аварии скончались трое пассажиров легковушки – жители Стерлитамака 54, 26 и 22 лет – и 23-летний уфимец, сидевший за рулем.

Известно, что на место трагедии выезжали не только сотрудники ГИБДД, но и исполняющий обязанности прокурора Татарстана Руслан Загрутдинов.

По предварительным данным МВД РТ, водитель Lacetti не выбрал безопасную скорость, из-за чего машина вылетела на «встречку» и столкнулась с грузовиком. По одной из версий, в злополучный вечер молодые люди возвращались домой в Башкирию.