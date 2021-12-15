Уфимца избили на улице железной трубой в ответ на замечание

Полиция оперативно разыскала подозреваемого

В Уфе мужчина избил прохожего за то, что тот сделал ему замечание. Об этом сообщило региональное МВД.

Полиция узнала о происшествии через медиков – те сообщили, что к ним поступил 30-летний пациент с травмой позвоночника. Он рассказал, что его избили.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на улице у пострадавшего произошел конфликт с незнакомцем. Словесная перепалка между ними переросла в драку, и тогда злоумышленник взял железную трубу и избил ею оппонента, а затем скрылся.

Участковые оперативно нашли подозреваемого – им оказался 37-летний житель Чишминского района. По его словам, он вспылил после того как потерпевший сделал ему замечания – какого рода оно было, в МВД не уточнили. Против задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью.