Лишенник сбил в Уфе 14-летнего подростка, который переходил дорогу на «зеленый»

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе вечером 14 декабря лишенный прав водитель на легковушке сбил 14-летнего подростка. Юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Об инциденте сообщила городская ГИБДД.

46-летний уфимец за рулем Mazda 6 совершил наезд на школьника при повороте с улицы Ковшовой на Гагарина. Подросток получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспеция «пробила» виновника ДТП по базе данных и выяснила, что в 2020 году он был лишен водительских прав за пьяную езду. На мужчину составили административный протокол.