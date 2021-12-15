В Башкирии за хищение 328 тыс. рублей из бюджета будут судить экс-начальника колонии

Похищенные деньги сообщники поделили и потратили на личные нужды

В башкирском городе Стерлитамаке будут судить 43-летнего экс-начальника колонии. Он при помощи своего зама и местной жительницы оформил фиктивные госконтракты и похитил из бюджета учреждения 328 тыс. рублей. Обвиняемые в зависимости от роли в преступлениях проходят фигурантами по уголовному делу о присвоении имущества с использованием служебного положения и подлоге. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

В апреле 2020 года обвиняемый вступил в сговор с 38-летним заместителем и 61-летней жительницей Стерлитамака, которая ранее оказывала услуги по приготовлению еды сотрудникам колонии.

– Начальник учреждения заключил с […] женщиной три фиктивных государственных контракта на оказание услуг по приготовлению пищи для сотрудников исправительного учреждения на сумму 225 тыс. рублей, которые были оплачены в полном объеме. В действительности, свои обязанности женщина не выполняла, а приготовлением пищи для сотрудников колонии занимались отбывающие наказание осужденные, – передали в СК РБ.

Похищенные деньги сообщники поделили и потратили на личные нужды. Махинации раскрыли оперативники собственной безопасности ФСИН и ФСБ Башкирии. Следствие оценивает ущерб бюджету тюрьмы в 328 тыс. рублей. Обвиняемые признали вину в преступлениях и возместили казне похищенные деньги. Уголовное дело направлено в суд.