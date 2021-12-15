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Происшествия15 декабря 2021 8:53

Более 3,1 тыс. жителей Башкирии остались без отопления из-за замены труб

Тепло вернется в жилые дома к 16:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ремонтные службы в Чишмах и Октябрьском намерены завершить все работы и вернуть отопление в дома к 16:00 и 15:00 соответственно

Ремонтные службы в Чишмах и Октябрьском намерены завершить все работы и вернуть отопление в дома к 16:00 и 15:00 соответственно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 декабря, 3 130 жителей Башкирии остались без отопления в квартирах из-за ремонтных работ по замене труб. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тепло было перекрыто в поселке Чишмы и городе Октябрьском. В Чишмах отопление отключено в 16 домах, где проживает 2 014 человек (в том числе 323 ребенка), а также в детском саду «Петушок» (учреждение сегодня не работает). В Октябрьском теплоснабжение отсутствует в 18 домах на 1089 жильцов (363 ребенка).

Ремонтные службы в Чишмах и Октябрьском намерены завершить все работы и вернуть отопление в дома к 16:00 и 15:00 соответственно.