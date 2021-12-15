В Башкирии впервые с начала октября зарегистрировано менее 500 новых случаев COVID-19

COVID-19 в Башкирии на 15 декабря: 498 человек заразились, 507 вылечились, 28 скончались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии впервые с 6 октября текущего года зарегистрировано менее пятисот новых случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию диагностировали 498 жителям республики. Число заразившихся с начала пандемии превысило 115 тыс. человек. Об этом сегодня, 15 декабря сообщил региональный оперштаб.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались еще 28 пациентов. Всего инфекция унесла жизни 4 044 жителей Башкирии. Вылечились от коронавируса 104,4 тыс. человек, 507 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины привились более 2,1 млн человек, вторым – 1,91 млн.