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Здоровье15 декабря 2021 8:40

В Башкирии впервые с начала октября зарегистрировано менее 500 новых случаев COVID-19

За сутки инфекцию диагностировали 498 жителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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COVID-19 в Башкирии на 15 декабря: 498 человек заразились, 507 вылечились, 28 скончались

COVID-19 в Башкирии на 15 декабря: 498 человек заразились, 507 вылечились, 28 скончались

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии впервые с 6 октября текущего года зарегистрировано менее пятисот новых случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию диагностировали 498 жителям республики. Число заразившихся с начала пандемии превысило 115 тыс. человек. Об этом сегодня, 15 декабря сообщил региональный оперштаб.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались еще 28 пациентов. Всего инфекция унесла жизни 4 044 жителей Башкирии. Вылечились от коронавируса 104,4 тыс. человек, 507 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины привились более 2,1 млн человек, вторым – 1,91 млн.