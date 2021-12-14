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Общество14 декабря 2021 10:34

В одном из районов Башкирии местный гимн исполняется на пяти языках

Об уникальном муниципалитете рассказал глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Бижбулякском районе Башкирии местный гимн исполняется сразу на пяти языках: русском, башкирском, татарском, чувашском и мордовском. Об этом в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров. Сегодня, 14 декабря, он находится в рабочей поездке по муниципалитету.

– Предполагаю, что Бижбулякский район - единственный в нашей республике и, возможно, в России, где гимн муниципалитета исполняется на 5 языках, – написал руководитель региона. – В этом отражение и суть нашей многонациональной страны, многонациональной республики и того, что мы называем дружбой народов. И хранить это надо крепко.

По словам Хабирова, в Бижбулякском районе есть «много проблем» – в особенности с социальными учреждениями и ремонтом дорог. Он заявил, что региональная власть намерена поддержать муниципалитет в этих вопросах.