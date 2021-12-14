В Башкирии после устранения последствий смертельного ДТП с грузовиками открыли трассу М-5

фото с места ДТП: ГИБДД РБ

В Башкирии возобновилось движение по трассе М-5 «Урал» рядом с селом Иглино. Ранее 1479 километр автодороги был полностью перекрыт из-за смертельного ДТП с двумя грузовиками.

– С 11:45 по местному времени движение на участке обеспечено в штатном режиме, – передало управление дорожного хозяйства «Приуралье».

Напомним, авария на М-5 случилась сегодня утром, 14 декабря. На трассе столкнулись грузовики Mercedes-Benz, груженый 14 тоннами мандаринов, и пустой Volvo. После удара обе машины загорелись. В ДТП погибли водитель одного грузовика и пассажир другого. Еще один шофер был госпитализирован.