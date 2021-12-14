Мэр Уфы заявил о недопустимости парковки на Советской улице

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Мэр Уфы Сергей Греков заявил о недопустимости парковки машин на Советской улице. Сити-менеджер на оперативном совещании в местной администрации 14 декабря поручил организовать «постоянную» работу эвакуатора.

– На улице Советской одно время парковались машины не только на улице, где не положено парковаться, но и на тротуарах. [Нужно], чтобы там постоянно работал эвакуатор и не допускал возможности парковки в неположенных местах, – обратился к чиновникам градоначальник.

В ответ на поручение мэра начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов отметил, что на улице Советской были установлены дорожные знаки, запрещающие остановку машин и оповещающие о работе эвакуатора.