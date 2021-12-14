В Башкирии от коронавируса скончались более 4 тыс. человек

От коронавируса с начала пандемии в Башкирии скончались 4 016 человек, за последние сутки инфекция унесла жизни 31 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 4 016 человек. За последние сутки инфекция унесла жизни еще 31 пациента. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Число новых случаев COVID-19 в республике тем временем постепенно снижается: за минувшие 24 часа инфекцию диагностировали 512 жителям. Всего на территории Башкирии зарегистрировано более 114,8 тыс. случаев коронавируса. Вылечились от него почти 104 тыс. граждан, 536 из них выписались по выздоровлению за сутки.

Первым компонентом вакцины привились 2,09 млн человек, вторым – 1,89 млн.