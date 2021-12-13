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Общество13 декабря 2021 16:57

Какая погода ожидается в Башкирии завтра, 14 декабря

Ночью подморозит до -25 градусов
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Поморозит еще денек, а потом в Башкирию придет потепление

Поморозит еще денек, а потом в Башкирию придет потепление

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Башкирии показывает характер, и пока морозы не думают отступать. Уже сегодня ночью температура воздуха опустится до -23; -20 градусов, местами подморозит до -25. Днем столбики термометров покажут около -10; -5 градусов. Также ожидается умеренный южный ветер, на дорогах гололедица, а вот существенных осадков синоптики не обещают.

В Уфе ночью уличные термометры покажут -11 градусов, днем потеплеет до -3. Также днем ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 10 метров в секунду. А начиная со среды в Башкирию придет потепление, и средняя температура воздуха составить уже всего -4 градуса.